Umbruch bei Union Halle-Neustadt: Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist trennt sich von Trainer Wiechers. Manager Himborn übernimmt - wird aber am Saisonende ebenfalls gehen.

Halle - Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt vollzieht einen großen Umbruch. Der Club trennte sich am Freitag mit sofortiger Wirkung von Trainer Till Wiechers. Bis zum Saisonende übernimmt Manager Jan-Henning Himborn die Mannschaft, ehe der Norddeutsche im Sommer zur HSG Blomberg-Lippe wechselt. Das teilte der Verein am Freitag mit.

„Es droht, dass die Vereinsziele der ersten Mannschaft nicht erreicht werden und wir wollen daher jetzt die Reißleine ziehen“, sagte Präsident Bodo Meerheim zur Trennung vom erst zu Saisonbeginn verpflichteten Wiechers. Nach zehn Niederlagen nacheinander sind die Wildcats Elfter, haben nur einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Am Samstagabend empfängt Halle den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

Für Himborn werden die letzten drei Spiele eine Abschiedstournee. Der 47-Jährige ist seit 2017 in Halle, sprang bereits zweimal zuvor als Interimstrainer ein. Die Suche nach einem Nachfolger ist nahezu abgeschlossen. „Wir befinden uns aktuell in finalen Gesprächen und werden zum Saisonwechsel neue Strukturen in der Geschäftsstelle schaffen. Für die sportliche Leitung sind wir auf einem guten Weg, eine vereinsinterne Lösung zu finden“, sagte Meerheim.