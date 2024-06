Eisenach - Der ThSV Eisenach holt Fynn Hangstein zurück nach Thüringen. Wie der Handball-Bundesligist mitteilte, wird der einstige Zweitliga-Torschützenkönig nach einer Saison beim TuS Nettelstedt-Lübbecke in der kommenden Spielzeit wieder beim ThSV spielen. Hangstein war in Eisenach bereits von 2021 bis 2023 am Ball, ging dann nach dem Aufstieg. Er ist bereits der sechste Neuzugang.

Da der Mittelmann bei Lübbecke noch einen Vertrag hatte, wird für Hangstein eine Ablösesumme fällig. Sein abgebender Verein lässt den 24-Jährigen ungern gehen. „Fynn sollte für die gemeinsam vereinbarte Vertragslaufzeit eine zentrale Rolle in unserer Mannschaft einnehmen und sie führen, deshalb bedauere ich es sehr, dass er sich nach nur einer Saison schon wieder verändern möchte“, sagte TuS-Sportchef Rolf Herrmann.