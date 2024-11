Magdeburg - Der Autor, Journalist und Fotograf Marcus Hammerschmitt wird im kommenden Jahr Stadtschreiber in Magdeburg. Der 57-Jährige tritt sein Amt am 1. April 2025 an und folgt auf Jonas-Phillipp Dallmann, wie die Landeshauptstadt mitteilte.

Magdeburg vergibt seit 2013 jährlich ein Stadtschreiberstipendium. Die Stadtschreiber sollen vom 1. April bis 31. Oktober in Magdeburg leben und arbeiten sowie mit künstlerischen Mitteln Geschichte und Gegenwart der Stadt reflektieren. Sie erhalten monatlich 1.200 Euro und eine mietkostenfreie Wohnung.

Der in Malente (Schleswig-Holstein) lebende Hammerschmitt habe sich gegen 29 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Er will in Magdeburg an seinem neuen Roman „Der Auftrag“ arbeiten, der sich mit der Frage nach der Freiheit der Kunst unter modernen Bedingungen beschäftigt. Zudem ist ein Tagebuch mit Fotos geplant.