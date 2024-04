Das Nordduell in der Handball-Bundesliga ist hart umkämpft. Erst kurz vor Schluss sichert Dani Baijens den Sieg des HSVH. Für die Hanseaten ist es der fünfte Erfolg in Serie.

Hannover - Der HSV Hamburg hat seine Siegesserie in der Handball-Bundesliga auch bei der TSV Hannover-Burgdorf fortgesetzt. Die Hamburger gewannen am Freitag das Nordduell bei den Niedersachsen knapp mit 26:25 (12:11) und feierten den fünften Sieg nacheinander. Beste Werfer waren Zoran Ilic mit sieben Toren für den HSVH, der mit 24:28 Punkten auf Platz acht kletterte, sowie Branko Vujovic, Martin Hanne und Adam Nyfjäll mit je vier Treffern für die Gastgeber.

Beide Mannschaften starteten mit einer Serie an Fehlwürfen in die Partie. Unter anderem scheiterte Hamburgs Casper Mortensen mit einem Siebenmeter an TSV-Keeper Dario Quenstedt. So dauerte es bis zur sechsten Spielminute, bis der Hannoveraner Martin Hanne mit seinem 1:0 den ersten Treffer der Partie erzielte.

Die Hamburger fanden dann besser in die Partie. Kapitän Niklas Weller sorgte vom Kreis für das 6:2 (13.) für die Gäste. Hannover versuchte es danach mit dem siebten Feldspieler. Aber auch diese Maßnahme sorgte nicht für große Gefahr im Angriff der Gastgeber. Über eine verbesserte Abwehrleistung schaffte es Hannover dann, sich neues Selbstvertrauen zu holen und verkürzte den Rückstand bis zur Pause auf einen Treffer.

Fortan entwickelte sich eine spannende Partie. In dreifacher Überzahl ging Hannover beim 17:16 (41.) erstmals in Führung. Hamburg hatte jedoch immer eine Antwort parat. Den Siegtreffer erzielte der Niederländer Dani Baijens eine Minute vor dem Schlusspfiff.