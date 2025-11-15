weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Vergiftet durch Lebensmittel?: Hamburger Mutter und Kinder in Türkei beigesetzt

JETZT LIVE:
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC

Vergiftet durch Lebensmittel? Hamburger Mutter und Kinder in Türkei beigesetzt

Der Urlaub in Istanbul endet für eine Hamburger Mutter und ihre Kinder tödlich. Die Familie mit Wurzeln in der Türkei wurde nun in ihrem türkischen Heimatort beigesetzt.

Von dpa Aktualisiert: 15.11.2025, 13:58
Eine Lebensmittelvergiftung könnte zum Tod von Mutter und Kindern geführt haben. (Symbolbild)
Eine Lebensmittelvergiftung könnte zum Tod von Mutter und Kindern geführt haben. (Symbolbild) Ibrahim Oner/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Istanbul - Nach den drei Todesfällen in Istanbul sind die Hamburger Mutter und ihre zwei Kinder in der Türkei beigesetzt worden. Sie seien in einem Ort in der westtürkischen Provinz Afyonkarahisar beerdigt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. An der Trauerfeier nahmen demnach Verwandte der Familie und Lokalpolitiker teil. Die Familie hat türkische Wurzeln.

Vater, Mutter, der sechs Jahre alte Sohn und die drei Jahre alte Tochter waren am Sonntag nach Istanbul gereist. Als Todesursache wird eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Der Vater der Familie wird weiter auf einer Intensivstation in Istanbul behandelt.

Tiefe Betroffenheit 

Ein Onkel des Vaters sagte Anadolu, er sei zutiefst betroffen und forderte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. „Wer auch immer das getan hat, muss bestraft werden“, sagte er. 

Am Freitag waren bereits vier Verdächtige festgenommen worden. Laut dem Staatssender TRT geht es um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec). Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtete Anadolu. Demnach sind alle Verdächtigen wegen anderer Delikte vorbestraft.