Bremen - Der Landesvorsitzende der Hamburger CDU, Dennis Thering, hat nach der Bürgerschaftswahl in Bremen von einem „guten Ergebnis“ für seine Partei gesprochen. „Das Ergebnis zeigt erneut, dass die CDU in Großstädten erfolgreich ist, wenn sie einen klaren Kurs fährt“, sagte Thering am Sonntagabend laut Mitteilung.

Die CDU mit Spitzenkandidat Frank Imhoff liegt den Prognosen zufolge bei 24,5 bis 25,5 Prozent. Die Sozialdemokraten kommen mit 29,5 bis 30 Prozent aber auf deutlich mehr Stimmen. Die Grünen rutschen ab auf 12 bis 12,5 Prozent. Die Linke erreicht mit 10,5 bis 11 Prozent in etwa das gleiche Ergebnis wie 2019.

„Die SPD hat insbesondere von der Schwäche der Grünen profitiert und sollte sich jetzt gut überlegen, mit welchem Partner Bremen zukünftig regiert werden soll“, sagte Thering. Die Bremer CDU habe „nach einem intensiven Wahlkampf wieder ein gutes Ergebnis eingefahren“.