In der vergangenen Saison war Bayer Leverkusen die dominierende Mannschaft, aktuell läuft es nicht rund. Auch für Experten ist das ein Rätsel.

Liverpool - Fußball-Experte Dietmar Hamann ist über den Leistungsabfall von Meister Bayer Leverkusen in dieser Saison verwundert. „Im Moment sind sie nur ein Schatten der Mannschaft, die sie letztes Jahr waren“, sagte der Ex-Nationalspieler beim TV-Sender Sky: „Mir ist ein absolutes Rätsel, was mit den Leverkusenern los ist. (...) Es läuft nicht rund. Es ist schwer zu sagen, was es ist, ob es nur die Erwartungshaltung ist. Ob es nur dieses Gefühl ist, dass sie alles erreicht haben oder eine herausragende Saison gespielt haben.“

Leverkusen kassierte in der Champions League eine deutliche 0:4-Niederlage beim FC Liverpool und rutschte damit aus den Top-8-Plätzen, die zur direkten Achtelfinal-Qualifikation wichtig sind. In der Liga beträgt der Rückstand auf Rekordmeister Bayern München schon sieben Zähler.