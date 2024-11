Berlin - Nach dem Genuss von selbstgebackenen Küchlein sind 14 Fachschüler in Berlin mit Halluzinationen, Schwindel und Übelkeit in Krankenhäuser gebracht worden. Die jungen Leute seien in einem Rauschzustand gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Einer der Schüler habe die Küchlein mitgebracht. Gegen den Tatverdächtigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Was genau im Kuchen war, sei noch unklar. Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag in der Sozialen Fachschule in Hakenfelde. Die „B.Z.“ und der rbb hatten berichtet.