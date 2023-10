Dresden (dpa/sn) - Ein Scherz bei einer Halloweenparty ist für einen 21-Jährigen nach hinten losgegangen. Er hatte sich in einer Dresdner Diskothek als Bankräuber verkleidet und seinen Rucksack mit unechten Geldscheinen gefüllt. Die Scheine seien zwar gekennzeichnet, in Druck und Größe echten Euro-Scheinen aber ähnlich gewesen, informierte die Polizei. Während der Feier in der Nacht zum Dienstag verteilte er sie unter den Gästen. Einige bezahlten damit dann ihre Getränke, was angesichts der schummrigen Beleuchtung und des Trubels zunächst nicht aufgefallen sei. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Nun wird gegen den Mann wegen Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt.