Kürbis-Kunst im Tierpark: Eisbärin Tonja und Tochter Hertha schnuppern, spielen und schlemmen an gefüllten Halloween-Kürbissen im Eisbärengehege.

Für die Eisbären gab es Kürbis mit Honigmelone in Fischöl.

Berlin - Nicht gruselig, sondern köstlich: Kurz vor Halloween durften sich Eisbärin Tonja und ihre Tochter Hertha im Berliner Tierpark über eine ganz besondere Leckerei freuen. Die beiden erhielten kunstvoll geschnitzte Kürbisse, gefüllt mit in Lachsöl marinierter Honigmelone – ein Fest für feine Eisbärennasen.

Eisbären spielen mit dem Kürbis

„Die Schnitzereien stammen von unseren Azubis aus dem ersten Lehrjahr“, erklärte Sprecherin Svenja Eisenbarth. Zunächst wurden die orangen Leckerbissen von den Eisbärinnen begutachtet und bespielt, um dann verspeist zu werden. „Hertha hat ihren Kürbis hochgehalten, ins Wasser geworfen und ist dann hinterher geschwommen“, sagte Eisenbarth.

Die Kürbis-Aktion werde jedes Jahr für eine andere Tierart organisiert. 2022 waren etwa die Schneeleoparden an der Reihe. Damals wurden die Kürbisse mit Fleisch gefüllt. „Die haben nur das Fleisch gefressen – die Kürbisse waren ihnen egal“, sagt Eisenbarth.

Halloween auch für Zwergmangusten

Auch im Berliner Zoo wird Halloween gefeiert: Am Donnerstag steht dort für die Zwergmangusten eine schaurig-schöne Überraschung auf dem Speiseplan.