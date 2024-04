Hallescher FC trennt sich von Trainer Ristic

Halle - Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Hallescher FC geht mit einem neuen Trainer in das Saison-Finale. Nach dpa-Informationen stellte der Club Coach Sreto Ristic am Ostermontag frei, nachdem man zwei Tage zuvor auf einen Abstiegsplatz gerutscht war. Zuerst hatte der MDR berichtet. Stefan Reisinger soll demzufolge auf Ristic folgen, eine Bestätigung des Clubs soll am Montagnachmittag folgen.

Der HFC unterlag am Samstag Jahn Regensburg mit 0:2 und rutschte auf den ersten Abstiegsplatz. Durch die Siege der direkten Konkurrenz sind es zwei Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz. Noch bleiben Halle sieben Spiele, um den Klassenerhalt zu schaffen. Mit Bezug auf die ebenfalls abstiegsbedrohten Teams trifft man allerdings nur noch auf Arminia Bielefeld, die aktuell vier Punkte besser dasteht.

Ristic vermochte es über die gesamte Spielzeit nicht, die Abwehr zu stabilisieren. Mit 60 Gegentoren stellt Halle die schlechteste Defensive der Liga. Allerdings war der Club oft von Ausfällen in der Hintermannschaft betroffen. Außenverteidiger Niklas Kreuzer fiel lange mit einer Krebserkrankung aus, Sebastian Zieleniecki riss sich das Kreuzband, der im Winter verpflichtete Brian Behrendt fehlte ebenso mehrere Wochen wie Niklas Landgraf.