Halle - Fußball-Drittligist Hallescher FC trennt sich von Abwehrspieler Alexander Winkler. Das gaben die Sachsen-Anhalter am Samstag bekannt. Der 31-Jährige war erst im Januar als damals vereinsloser Profi zu den abstiegsbedrohten Hallensern gekommen, um die Defensive zu stärken. Unter dem neuen Trainer Sreto Ristic spielte Winkler nur eine untergeordnete Rolle. Insgesamt lief er nur achtmal in der 3. Liga für den HFC auf, der derzeit im Trainingslager in Polen weilt.