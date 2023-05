Halle - Der Hallesche FC bestreitet am 31. Mai ein Benefizspiel gegen Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Wie der Club am Dienstag mitteilte, werden die Einnahmen des Spiels im Leuna-Chemie-Stadion der Jugendarbeit zugutekommen. Der Anpfiff erfolgt um 18.00 Uhr. Der Nachwuchs des HFC bezieht am selben Tag zehn Jahre nach dem Hochwasser sein neues Domizil in der Silberhöhe.

Momentan steckt der HFC im Abstiegskampf der 3. Liga. „Wir freuen uns dennoch, mit Gladbach einen Traditionsverein und Sympathieträger aus der Bundesliga zu einem sportlichen Kräftemessen in unserem Wohnzimmer begrüßen zu können. Nun ist es an uns, aus diesem Spiel ein Highlight zum Abschluss der Saison zu machen und den HFC-Profis von morgen finanziell bestmöglich unter die Arme zu greifen“, sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik.