Halle - Der Fußball-Drittligist Hallescher FC hat sich für den Kaderumbau bei der direkten Konkurrenz bedient. Der Club teilte am Donnerstag mit, Tom Baumgart vom FC Erzgebirge Aue verpflichtet zu haben. Nach Dominic Baumann und Matthew Meier ist der 25-Jährige der dritte Neuzugang. Baumgarts Vertrag in Aue war ausgelaufen. Der HFC hatte an Baumgart bereits vor fünf Jahren großes Interesse, als dieser noch in Chemnitz spielte.

„Tom Baumgart kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum oder auf den Halbpositionen spielen, brennt nach fünf Jahren in Aue auf eine Herausforderung und wird mit seiner Flexibilität eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein“, sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik. In der abgelaufenen Spielzeit kam Baumgart zu 15 Einsätzen in der 3. Liga.