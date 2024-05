Nach dem Abstieg in die Regionalliga setzt der HFC auf Spieler, die bereits beim Club gespielt haben. So wie auf Halili.

Das Vereinslogo des Hallescher Fußballclub e.V. an der Geschäftsstelle.

Halle - Drittliga-Absteiger Hallescher FC hat die zweite Rückholaktion unter Dach und Fach gebracht. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, kehrt nach Kilian Zaruba auch Burim Halili zum HFC zurück. Der 26-jährige Defensivspezialist begann seine Karriere im eigenen Nachwuchs und spielte von 2005 bis 2017 in den Jugendmannschaften des HFC. In den vergangenen Jahren sammelte er Spielpraxis beim FSV Union Fürstenwalde, FC Rot-Weiß Erfurt, BSG Chemie Leipzig und zuletzt beim FC Carl Zeiss Jena und bewies bei allen Stationen seine Defensivfähigkeiten.