Für die Dickhäuter des Zoos beginnt ein neues Kapitel – ein Abschied, der schwerfällt und zugleich Hoffnung weckt, denn ihr Weg führt nicht ins Unbekannte.

Halle/Berlin - Die fünfköpfige Elefantenfamilie aus dem halleschen Bergzoo zieht zum neuen Jahr nach Berlin um. Ab 2026 wird die Außenanlage des Elefantenhauses sowie der hintere Zooeingang umfassend umgebaut, wie der Zoologische Garten Halle mitteilte. Doch auch nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2029 werde es für die wachsende Herde zu eng: Besonders der Stallbereich reiche mit nun zwei Zuchtkühen nicht für weiteren Nachwuchs aus.

Man verabschiede sich mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“ von der Leitkuh Pori, ihrer Tochter Tana und den drei Enkeln Tamika, Elami und Simon, so Dennis Müller, der Zoodirektor. Nach den erfolgreichen Zuchtbemühungen sei der Abschied besonders schmerzlich - erst im letzten Jahr wurde Simon geboren. Doch die Perspektive, die sich den fünf Tieren aufzeige, sei umso schöner, erklärte Müller weiter.

Auf zu neuen Ufern

Das frisch sanierte Elefantenhaus in der Hauptstadt ist eine der modernsten Anlagen Europas und bereit für die Neuankömmlinge. Sie bietet den Dickhäutern eigenen Angaben zufolge eine naturnah gestaltete Fläche von 20.000 Quadratmetern sowie die Möglichkeit in ihrem natürlichen Familienverband zu leben: Afrikanische Elefanten bleiben ein Leben lang in Mutter-Tochter-Gruppen zusammen.

„Unsere Elefanten werden in Berlin ein Zuhause finden, das ihnen langfristig ermöglicht, als Familie zu wachsen und gemeinsam alt zu werden“, so Müller. Auch bei Andreas Knieriem, Direktor von Zoo und Tierpark Berlin, ist die Freude über die Rückkehr der Herde groß.

Die Leitkuh Pori stammt demnach aus Simbabwe, lebte aber viele Jahre in Berlin, bevor sie 2020 nach Halle kam. Dort wurde sie mit ihrer Tochter Tana wieder zusammengeführt. Nun führt der Weg der nunmehr erweiterten Dickhäuterfamilie zurück in die Hauptstadt. Die Zukunft in Halle sei laut Müller dagegen noch offen. Ein Neubesatz des Elefantenhauses könne erst nach Abschluss der Umbaumaßnahmen erfolgen.