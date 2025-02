Yemisi Ogunleye holt sich in Dortmund souverän den deutschen Meistertitel in der Halle - und stößt dabei so weit wie noch nie zuvor in ihrer Karriere. Die Olympiasiegerin sendet damit auch ein Signal.

Dortmund - Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat sich mit einer persönlichen Bestleistung ihren zweiten deutschen Meistertitel in der Halle gesichert. Die 26-Jährige gewann in Dortmund mit 20,27 Metern aus dem ersten Versuch. Die bisherige Bestmarke Ogunleyes lag bei 20,19 Metern.

Damit setzte die Leichtathletin von der MTG Mannheim auch ein Zeichen an die internationale Konkurrenz. Nur die Kanadierin Sarah Mitton (20,68 Meter) war in diesem Jahr bislang besser. Bei der in knapp zwei Wochen beginnenden Hallen-Europameisterschaft im niederländischen Apeldoorn ist Ogunleye Topfavoritin.

Zweite hinter Ogunleye wurde in Dortmund Katharina Maisch, der mit 19,10 Metern ebenfalls eine persönliche Bestleistung gelang. Den dritten Platz belegte Alina Kenzel mit 18,36 Metern.

Lea Meyer löst Gesa Krause über die 3000 Meter ab

Bei den Männern sicherte sich Eric Maihöfer den Titel. Der Sportler vom VfL Sindelfingen aus Baden-Württemberg stieß die Kugel auf 20,37 Meter und schaffte damit eine persönliche Bestleistung. Titelverteidiger Silas Ristl wurde mit 19,68 Metern Zweiter.

Über die 3000 Meter gewann in einem spannenden Männer-Rennen Maximilian Thorwirth in 7:51,03 Minuten vor Florian Bremm (7:51,13 Minuten) und Sam Parsons (7:52,32 Minuten). Bei den Frauen siegte Hindernis-Spezialistin Lea Meyer in 8:53,82 Minuten. Titelverteidigerin Gesa Krause war nicht am Start und lässt die Hallensaison dieses Mal aus.