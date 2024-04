Halle - Die Stadt Halle hat den verstorbenen Schauspieler Peter Sodann für seine Verdienste um die Kulturlandschaft gewürdigt. „Peter Sodann hat vor und nach der Wiedervereinigung die Kulturlandschaft unserer Stadt entscheidend geprägt“, schrieb Bürgermeister Egbert Geier (SPD) als ersten Eintrag in ein Kondolenzbuch, das die Stadt am Dienstag auslegte. Die Stadt trauere um ihren Ehrenbürger. „Mit ihm verlieren wir einen politischen, kreativen und kritischen Menschen wie auch einen herausragenden Schauspieler.“

Sodann starb am 5. April im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale, wie seine Familie am Sonntag mitteilte. Er formte an seinem Wohnort eine einzigartige Kulturinsel mit mehreren Spielstätten. Von 1981 bis 2005 war er Intendant des Neuen Theaters Halle. Wie die Stadt mitteilte, haben Bürger in Halle bis kommende Woche Dienstag die Möglichkeit, sich im Stadthaus am Marktplatz in das Kondolenzbuch einzutragen.