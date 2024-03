Halle verliert in letzter Sekunde in Leverkusen mit 25:26

Leverkusen - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers verloren am Sonntag das Gastspiel beim TSV Bayer Leverkusen mit 25:26 (16:12). In letzter Sekunde gelang Fem Boeters mit ihrem einzigen Tor der entscheidende Treffer für die Gastgeberinnen. Durch die zwölfte Saisonniederlage haben die Hallenserinnen weiterhin nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Den größten Anteil am Erfolg der Leverkusenerinnen hatten Mariana Ferreira Lopes (9/4), Christin Kaufmann und Sophia Cormann (je 4). Für Halle erzielten Edita Nukovic (5), Alexandra Lundstrom (5/2) und Emma Hertha (4) die meisten Tore.

Die Saalestädterinnen erwischten einen Start nach Maß und führten nach acht Minuten mit 4:1. Diesen Vorsprung baute der SV Union bis zur 32. Minute auf 17:12 aus. Doch dann schlichen sich plötzlich viele Fehler im halleschen Spiel ein. Trotzdem hatten die Gäste bei der 23:21-Führung (53.) noch alle Trümpfe in der Hand. Die Saalestädterinnen waren jedoch nicht in der Lage, den Vorsprung ins Ziel zu retten.