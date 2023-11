Halle - Der Hallesche FC hat durch seinen vierten Saisonsieg die Abstiegszone der 3. Fußball-Liga verlassen. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Tabellenachten Viktoria Köln mit 2:1 (0:1). Die Gäste gingen durch Luca Marseiler in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. Durch die Treffer von Erich Berko (64.) und Julian Eitschberger (75.) drehten die Hausherren vor 6187 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion die Partie.

Die Hausherren begannen furios. Schon in der ersten Minute prüfte Timur Gayret Kölns Schlussmann Ben Voll. Enrique Lofolomo (20.) verfehlte das gegnerische Tor nur knapp. Die Gäste kamen nach 23 Minuten zu ihrer ersten Gelegenheit, die HFC-Torhüter Moritz Schulze mit einer Fußparade gegen Marseiler vereitelte. Zehn Minuten später nutzte der Kölner Stürmer seine zweite Chance eiskalt und schloss einen Konter der Gäste ab.

Der Rückstand brachte die Hausherren nicht aus der Ruhe. Sie bestimmten auch nach dem Wiederanpfiff das Geschehen auf dem Platz. Voll verhinderte bei Schüssen von Eitschberger (58., 60.) zweimal den Ausgleich. Dann unterlief dem Kölner Schlussmann aber ein folgenschweres Fehlabspiel, das Berko mit einem Heber aus 30 Metern zum Ausgleich nutzte. Elf Minuten später krönte Eitschberger seine starke Leistung mit seinem ersten Saisontreffer und schoss den HFC in Führung.