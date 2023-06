Halle - In Halle ist die Polizei zu einem Einsatz ausgerückt, weil jemand auf einem Balkon nahe einer Kita mit einem waffenähnlichen Gegenstand hantiert haben soll. Es sei nicht geschossen worden, erklärte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Polizeibeamten hätten in der entsprechenden Wohnung in dem Mehrfamilienhaus mehrere Menschen angetroffen. Sie stellten dort eine Waffe sicher, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Schreckschusswaffe handele. Die Ermittlungen laufen.