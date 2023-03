Halle kassiert klare 24:37-Niederlage in Buxtehude

Buxtehude - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben im Ringen um den Klassenerhalt einen heftigen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Spielerinnen von Jan-Henning Himborn kassierten am Samstag bei ihrem Gastspiel beim Buxtehuder SV eine klare 24:37 (12:20)-Niederlage. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Isabelle Dölle (7/2), Mailee Winterberg, Liv Süchting und Teresa von Prittwitz (je 6). Für Halle erzielten Julia Niewiadomska (6/4), Cara Reuthal und Madeleine Östlund (je 4) die meisten Tore.

Die Hallenserinnen waren in keiner Phase der Partie ein ebenbürtiger Kontrahent und präsentierten sich wie ein Abstiegskandidat. Buxtehude führte nach drei Minuten mit 4:0 und baute den Vorsprung über 11:4 (20. Minute) auf 25:12 (37.) aus. Die Gäste bekamen keine Stabilität in die Abwehr, leisteten sich viele technische Fehler und scheiterten immer wieder an Buxtehudes Schlussfrau Marie Andresen (15 Paraden).