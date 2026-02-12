Mehr als 200.000 Schüler in Thüringen bekommen Halbjahreszeugnisse – und damit ein Feedback ihrer bisherigen Leistungen im Schuljahr. Dann beginnt eine Woche Verschnaufpause.

In Thüringen gibt es am Freitag Halbjahreszeugnisse und dann beginnen die Winterferien. (Symbolbild)

Erfurt - Kleine Ferien mit großem Zwischenstand: 203.552 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen in Thüringen bekommen am Freitag ihre Halbjahres-Zeugnisse. „Zeugnisse sind Momentaufnahmen: Sie zeigen Erfolge, machen Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar und sollen ermutigen, den eigenen Weg mit Zuversicht weiterzugehen“, sagte Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) in einer Mitteilung.

Auch an berufsbildenden Schulen werden 10.059 Zeugnisse verteilt - an Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahrs, der ein-, zwei- und dreijährigen Bildungsgänge der Berufsfachschule und an Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule und des Beruflichen Gymnasiums.

Nach dem Noten-Feedback geht es in die eher kurzen Winterferien: Eine Woche gibt es Verschnaufpause, bevor dann am 23. Februar das zweite Schulhalbjahr startet.