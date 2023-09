Halberstadt - „Halberstadt - Ganz lebendig“ - die Kreisstadt am Harzrand präsentiert sich künftig mit einer neuen Stadtmarke. „Unsere Stadtmarke soll unsere Stärken sichtbarer machen und unser positives Image weiter vorantreiben“, erklärte Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) am Samstag. Das Wort „ganz“ könne mit verschiedenen Adjektiven wie lebendig, historisch, beeindruckend komplettiert werden und die Vielfalt der Stadt darstellen. Zur neuen Stadtmarke gehört auch ein neues Logo. In einer ersten Aktion werden nun Gesichter von Halberstädterinnen und Halberstädtern für die Stadtmarke gesucht.