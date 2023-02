Halberstadt - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) unterstützt die Reinigung des Doms in Halberstadt. Dabei handelt es sich um eine Förderung von rund 125.000 Euro für ein Vorhaben der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, bei der Lasertechnik zum Einsatz kommen soll, wie die DBU am Dienstag mitteilte. Hintergrund ist, dass Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Schwefeldioxid, am mittelalterlichen Dom großen Schaden anrichten.

Laut DBU hat sich für die Reinigung von Oberflächen von Denkmälern seit den 1990er Jahren Lasertechnologie etabliert. Diese ist jedoch aufwendig und braucht besonders geschultes Personal. In dem Projekt soll nun ein Anwendungs- und Einstellungskatalog für die Bedienung der Lasertechnologie entwickelt werden. Schon die Rettung von 14 farbigen Chorskulpturen wurde von der DBU gefördert.