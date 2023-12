Harsefeld - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Harsefeld (Landkreis Stade) ist am frühen Sonntagmorgen ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei am Sonntag erklärte. Wie das Feuer in der Erdgeschoss-Wohnung ausbrechen konnte, war zunächst unklar.

Die Bewohner der Brandwohnung selbst waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die restlichen Wohnungen des Mehrfamilienhauses evakuiert. Alle vier Wohnungen sind nun nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.