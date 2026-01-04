Unbekannte dringen während der Ferien in eine Grundschule in Zehdenick ein, zerstören Inventar und hinterlassen Hakenkreuze. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zehdenick - Unbekannte Täter haben während der Ferienzeit eine Grundschule in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) verwüstet. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in mehrere Klassenräume ein, warfen Regale um und durchsuchten persönliche Gegenstände von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Der Hausmeister habe den Schaden am Freitag bemerkt.

In einem Klassenraum wurden zudem mehrere Hakenkreuze auf eine Tafel gezeichnet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Laptop aus dem Schulgebäude. Auch die angrenzende Turnhalle wurde betreten und Inventar beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.