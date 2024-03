Stützengrün - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere Hakenkreuze und weitere verbotene Symbole im Erzgebirgskreis angebracht. Auf einen Felsen in der Nähe von Stützengrün wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Hakenkreuz in pinker Farbe gemalt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Auch in Lugau wurden zwischen Freitag- und Samstagmorgen Hakenkreuze und weitere verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge auf verschiedene Standorte geschmiert. Konkret brachten die Unbekannten die Symbole auf einem Rutschenturm und einer Bank auf einem Spielplatz sowie an einem Garagenkomplex an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. In den drei Fällen wurden laut Polizei Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet.