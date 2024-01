Taucha - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag ein Hakenkreuz auf ein Werbeschild in Taucha bei Leipzig gesprüht. Zudem brachten sie einen Schriftzug in der Größe von etwa 1,20 Meter bis 2,80 an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen.