Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt.

Erfurt - Diebstahl und Unterschlagung sind in Thüringen die häufigsten Gründe für eine Gefängnisstrafe. Zum Stichtag 31. März saßen deshalb 194 verurteilte Straftäter hinter Gittern, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Wegen Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit - vor allem Körperverletzung - saßen 170 Verurteilte ein. 39 Menschen verbüßten eine Gefängnisstrafe wegen Mordes. Insgesamt waren zum Stichtag 1072 Straftäter in den Thüringer Justizvollzugsanstalten inhaftiert, 4,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. 120 Gefängnisinsassen waren jünger als 25 Jahre. Der Ausländeranteil unter den Strafgefangenen lag ebenso wie im Vorjahr bei 15,9 Prozent.