Offenburg - Wegen Geiselnahme und schwerer Vergewaltigung ist ein 23-jähriger Landwirt im badischen Offenburg zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das dortige Landgericht hielt es für erwiesen, dass der Mann eine Studentin aus Berlin entführte, tagelang in einer Wohnung im Schwarzwald festhielt und mehrfach gegen ihren Willen Sex mit ihr hatte. Zudem habe er die damals 18-Jährige mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Die Verteidigung des Mannes hatte Freispruch gefordert. Wie Richter Matthias Eckelt sagte, stand Aussage gegen Aussage - der Angeklagte habe nicht gestanden und seine Unschuld beteuert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Beschuldigte, ein Deutscher, sitzt in Untersuchungshaft. Er wurde mit Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Der 23-Jährige nahm das Urteil äußerlich ungerührt auf. Die Studentin leide in Folge der Vorfälle an Angstgefühlen und habe Probleme, anderen Menschen zu vertrauen, sagte Richter Eckelt.

Auf Mallorca kennengelernt

Die beiden hatte sich laut Gericht im vergangenen Jahr während eines Sommerurlaubs auf Mallorca kennengelernt und eine Beziehung begonnen. Sie verabredeten sich im Februar in der Wohnung der 18-Jährigen in Berlin. Der Mann verschleppte die junge Frau von dort aus in den Schwarzwaldort Steinach und hielt sie dort fest, wie der Richter sagte. Der Angeklagte habe die Tat geplant. Ziel sei es gewesen, die Frau zu bewegen, eine längerfristige Beziehung mit ihm aufzunehmen.

Der Prozess endete später als ursprünglich als geplant. „Wir sind am 19. Verhandlungstag. Das ist sehr lang“, resümierte Eckelt.