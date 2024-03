Hameln - Nach dem Fund einer Leiche in Hameln hat das Amtsgericht Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 29-Jährigen erlassen. Der Mann ist dringend verdächtig, einen 62-Jährigen in dessen Wohnung in Hameln aus Habgier erstochen zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Opfer war Anfang März aufgefunden worden. Das Mobiltelefon und die Geldbörse des Mannes fehlten.

Eine Obduktion bestätigte, dass der 62-Jährige durch Gewalt gegen den Körper gestorben war. Der Leichnam wies zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörper auf. Das Handy des Getöteten wurde vor wenigen Tagen in der Hamelner Innenstadt lokalisiert und sichergestellt. Es war mit einer neuen SIM-Karte aktiviert und kurz zuvor bei einem Straßengeschäft verkauft worden.

Die Mordkommission war bei Ermittlungen auf den Verkäufer des Mobiltelefons und damit auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Der Beschuldigte wurde daraufhin am Montag vorläufig festgenommen und kam am Dienstag in Untersuchungshaft.