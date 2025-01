Eine Frau flüchtete in Berlin vor ihrem Mann in ein Auto, dort wurde sie von ihm dennoch mit einem Messer attackiert. Nun sind die Ermittler einen Schritt weiter.

Berlin - Nach einem gewaltsamen Angriff auf eine 38-Jährige in Berlin-Kreuzberg sitzt deren 25-jähriger Ehemann nun in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl wegen der Tat am Donnerstag erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin mit.

Der Mann hatte seine Frau nach Polizeiangaben mit einem Messer angegriffen und sie im Gesicht und am Oberkörper verletzt. Eine Autofahrerin hatte der Frau zunächst Zuflucht in ihrem Wagen angeboten, als diese vor dem 25-Jährigen flüchtete. Er riss aber die Autotür auf und stach mit einem Messer auf sie ein. Der Mann flüchtete, stellte sich später der Polizei.