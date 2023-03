Schwäbisch Hall - Nach der Entführung eines 46-Jährigen in Schwäbisch Hall befinden sich zwei Männer in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, und die Polizeipräsidien Aalen und Brandenburg am Donnerstag mitteilten, wurden ein 26 und ein 28 Jahre alter Mann am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Einer der Verdächtigen soll außerdem in der vergangenen Woche an einer Schießerei in Berlin beteiligt gewesen sein, wie eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin sagte.

Die beiden Beschuldigten wurden am Mittwochnachmittag in Brandenburg festgenommen. Dorthin sollen sie den 46-Jährigen aus Schwäbisch Hall verschleppt haben. Bei dem Zugriff wurden auch ein 31-jähriger und ein 61-jähriger Mann festgenommen. Sie wurden allerdings am Donnerstag wieder auf freien Fuß entlassen.

Der 46-Jährige war am Dienstag von zwei Männern in Schwäbisch Hall entführt worden. Spezialeinsatzkräfte befreiten ihn am Mittwoch verletzt aus einem Haus im brandenburgischen Schönwalde-Glien (Landkreis Havelland).