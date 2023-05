Döbeln - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Döbeln ist am Dienstag Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen erlassen worden. Er stehe im dringenden Verdacht, den 54-Jährigen tödlich verletzt zu haben, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich der 26-Jährige nicht näher zu der Tat geäußert, so dass keine Angaben zu seinem Motiv gemacht werden können. Auch das Obduktionsergebnis stehe noch aus und damit die genaue Todesursache, hieß es. Das Opfer habe Stichverletzungen gehabt.

Der 54-Jährige war nach einem Hinweis am frühen Montagmorgen leblos in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) gefunden worden. Wenig später geriet der 26-Jährige ins Visier der Ermittler. Beide sind Deutsche und sollen sich gekannt haben. Die Ermittlungen wegen Totschlags dauern an.