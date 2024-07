Mitte April zerstörte ein Feuer die Kuppel des mittelalterlichen Neutorturms in Arnstadt. Nun befindet sich der Tatverdächtige in Haft.

Arnstadt - Zweieinhalb Monate nach dem Brand des Neutorturmes in Arnstadt ist gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen worden. Er sei am Dienstag in eine Haftanstalt überführt worden, teilte die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden am Turm liegt demnach bei 500.000 Euro.

Bei dem Feuer am 14. April war die Kuppel des Turmes aus dem 15. Jahrhundert abgebrannt. An dem Gebäude hatte es in der Nacht vor dem Feuer bereits andere Brände gegeben, wie es in früheren Polizeiangaben hieß. Zudem sei an der historischen Stadtmauer in der Nähe des Turmes später eine Hakenkreuzschmiererei entdeckt worden. Ob es einen Bezug zwischen der Schmiererei und dem Feuer gibt, blieb zunächst unklar. Bei dem 24 Jahre alten Tatverdächtigen aus Arnstadt hatte es noch am selben Tag eine Wohnungsdurchsuchung gegeben.

Der Wiederaufbau des Neutorturmes hatte bereits gut eine Woche nach dem Brand begonnen. Die Stadt hatte dafür ein Spendenkonto eingerichtet. Der Turm gehört zu den Sehenswürdigkeiten von Arnstadt - Thüringens ältestem Ort mit einer Ersterwähnung im Jahr 704.