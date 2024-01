Erfurt - Thüringens Landwirte haben im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Zuckerrübenernte eingefahren. Insgesamt ernteten sie 939.700 Tonnen Zuckerrüben, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Das waren rund 149.000 Tonnen oder 19 Prozent mehr als im Jahr 2022. Der Ertrag je Hektar Anbaufläche lag um 15 Prozent über dem Ergebnis von 2022 und 9 Prozent über dem Mittel der zurückliegenden fünf Jahre. Pro Hektar wurden 73 Tonnen geerntet. In Thüringen wurden die Zuckerlieferanten 2023 knapp 13.000 Hektar Fläche angebaut, was einen Zuwachs um 400 Hektar oder 4 Prozent bedeutete.