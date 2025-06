In Thüringen gibt es mehrere Obstanbaugebiete. Nach den Einbußen durch späte Fröste im vergangenen Jahr könnte 2025 ein gutes Jahr für Kirschenliebhaber und Anbaubetriebe werden.

Guten Aussichten für die Kirschernte in Thüringen

Viele Kirschbäume in Thüringen hängen voller Früchte.

Erfurt - Viele Kirschbäume in den Thüringer Obstplantagen hängen voller roter Früchte. Nach Prognosen könne in diesem Jahr mit einer überdurchschnittlichen Kirschernte im Freistaat gerechnet werden, teilte das Statistische Landesamt in Erfurt mit. Das gelte nach Einschätzung der Obstbaubetriebe sowohl für Süß- als auch für Sauerkirschen.

Zu den großen Anbaugebieten im Freistaat gehören laut Gartenbauverband die Fahner Höhen nördlich von Erfurt, aber auch Plantagen bei Jena und Mühlhausen sowie im Altenburger Land.

Bei Süßkirschen wird laut Landesamt ein Hektarertrag von 5,9 Tonnen erwartet. Das wären im Vergleich zum langjährigen Mittel 14 Prozent mehr. Insgesamt wird mit einer Ernte von rund 1.700 Tonnen Süßkirschen in Thüringen gerechnet. Die im Ertrag stehende Anbaufläche betrage insgesamt 281 Hektar.

Die erste Prognose bei Sauerkirschen belaufe sich auf 10,4 Tonnen je Hektar, so das Landesamt. Die Ertragserwartung würde damit knapp ein Viertel höher ausfallen als im langjährigen Mittel, das den Zeitraum von 2019 bis 2024 umfasst. Die ertragsfähige Anbaufläche bei Sauerkirschen umfasse insgesamt 160 Hektar.