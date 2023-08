Annaburg - Trotz Hitze und Trockenheit in den Wäldern fiel die Ernte von Zapfen zur Gewinnung von Saatgut im vergangenen Jahr gut aus. Rund 70 Tonnen Zapfen seien im vergangenen Jahr geerntet worden, sagte die Leiterin der Landesdarre in Annaburg (Landkreis Wittenberg), Heike Borchardt, der Deutschen Presse-Agentur. Normalerweise würden zwischen 30 und 40 Tonnen pro Jahr verwendet, in schlechten Zeiten seien es manchmal auch nur zehn Tonnen.

In der Landesdarre werden aus den getrockneten Zapfen die Samen gewonnen, die anschließend an Baumschulen für die Aufforstung verkauft werden. In Sachsen-Anhalt gibt es nach Schätzungen von Waldbesitzern und Landesregierung rund 50.000 Hektar Kahlfläche. Das entspricht in etwa der Fläche der Städte Magdeburg, Halle und Dessau zusammen.