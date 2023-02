Suhl - Die Bedingungen für Wintersport im Thüringer Wald sind an diesem Wochenende relativ gut. Allerdings sollten Gäste dafür Oberhof meiden, wo noch bis zum kommenden Wochenende die Weltmeisterschaften der Biathleten stattfinden, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Samstag mit.

Sowohl für Abfahrts- als auch für Langläufer seien laut Verbund Schmiedefeld am Rennsteig und Steinbach-Hallenberg gute Alternativen. Auch die Region Frauenwald, das Wintersportgebiet Gehlberg und Stützerbach hätten zahlreiche Langlaufloipen zu bieten. Im Thüringer Wald seien 28 Rodelhänge präpariert und fast 50 Winterwanderwege, hieß es. Außerdem hätten 12 Lifte für Skifahrer und Snowboarder geöffnet.

Schneehöhen bis zu 45 Zentimeter würden derzeit gemessen, informierte der Regionalverbund am Samstag. Insgesamt seien rund 700 Kilometer Loipen präpariert - allerdings nicht überall in guter Qualität. Etwa im Raum Neustadt am Rennsteig und Frauenwald stellen Harsch und teils eisige Spuren Skiläufer vor Herausforderungen. Teilweise verhindern Forstarbeiten wie der Transport gefällter Bäume das Spuren von Loipen. Der Regionalverbund warnt für einige Skigebiete zudem weiterhin vor Gefahren durch Schneebruch und umstürzende Bäume.

Am Sonntag bestehe die Chance, dass sich der derzeit dichte Nebel etwas lichte, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit. Im Laufe der Woche könne in den Kammlagen immer wieder die Sonne durchbrechen. Ab Mitte der Woche sollen die Temperaturen den Prognosen zufolge wieder steigen. „Dann sind deutliche Plusgrade, auch in den höheren Lagen, möglich“, sagte ein Sprecher. Da es sich um relativ trockene Luftmassen handele, rechnet der Experte jedoch nicht mit einem schnellen Abschmelzen des Schnees.