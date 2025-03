Magdeburg - In Sachsen-Anhalt hat zuletzt gut jeder dritte Grundschüler eine Empfehlung für den Besuch des Gymnasiums erhalten. Vorläufigen Zahlen zufolge waren das 6.744 Schülerinnen und Schüler, was einem Anteil von 36,2 Prozent entspricht, teilte das Bildungsministerium in Magdeburg auf Nachfrage mit.

Im vorangegangenen Schuljahr 2023/24 lag der Anteil mit einer Empfehlung für das Gymnasium bei 38,1 Prozent. Die Schullaufbahnempfehlung dient den Eltern oder anderen Sorgeberechtigten in Sachsen-Anhalt nur zur Entscheidungsfindung, sie ist nicht bindend.

Im benachbarten Sachsen erhielt zuletzt gut die Hälfte (50,8 Prozent) aller Grundschüler eine Empfehlung für das Gymnasium.