In Sachsen arbeitet mehr als jede zweite Frau in Teilzeit – mehr als im Bundesdurchschnitt. Was der Wirtschaftsminister deswegen von der Teilzeit-Debatte hält.

Dresden - Mehr als die Hälfte der berufstätigen Frauen in Sachsen arbeitet in Teilzeit. Mit 54,6 Prozent sei die Teilzeitquote im Freistaat auch höher als im gesamtdeutschen und ostdeutschen Vergleich, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Dort lag der Wert mit Stand Juni 2025 jeweils bei 50,8 Prozent. Dagegen arbeiteten nur 17 Prozent der Männer in Sachsen in Teilzeit.

Vor diesem Hintergrund sei die aktuelle Debatte um die Teilzeit „mehr als überflüssig und unsinnig“, erklärte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) anlässlich des Frauentages am 8. März. Die Entscheidung für Teilzeit sei für Frauen häufig der Weg, Beruf und Privatleben überhaupt vereinbaren zu können. Statt über die Abschaffung der Teilzeit die diskutieren, sollten lieber Fehlanreize wie das Ehegattensplitting beseitigt werden, so der Minister.

Im Februar war innerhalb der CDU eine Diskussion um die Teilzeit ausgebrochen. Ein Antrag des Wirtschaftsflügels zum Bundesparteitags trug den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“. Nach viel Kritik wurde der Antrag geändert.