Dresden - In den kommenden drei Jahren werden in Sachsen Investitionen in die Landwirtschaft mit mehr als 70 Millionen Euro gefördert. Unterstützt würden Vorhaben der tierischen und pflanzlichen Erzeugung, der Verarbeitung und Vermarktung, der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie der Anlage von Agroforstsystemen, teilte das Agrarministerium am Sonntag mit. Gefördert werden bis zu 65 Prozent der Investitionssumme. „Die Landwirtschaft braucht Planbarkeit und sichere Perspektiven“, betonte Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne).