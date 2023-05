Königswinter/Dresden - Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) hat sich für Neuregelungen beim Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel ausgesprochen. „In der jetzigen Form führt es dazu, dass gute, gesunde Lebensmittel ohne Not weggeworfen werden“, sagte er nach der Umweltministerkonferenz in Königswinter am Freitag. Der Bund solle sich bei der Europäischen Union für einen „praktikablen und sachgerechten Rechtsrahmen“ einzusetzen. „Wir brauchen verbindliche Maßnahmen, um Verluste und Verschwendung von Lebensmitteln vom Hof bis zum Teller zu vermeiden“, sagte Günther.