Ilkay Gündogan (2.v.l.) denkt nicht an ein Karriereende in der Nationalmannschaft.

Stuttgart - Ilkay Gündogan denkt im Gegensatz zu Teamkollege Toni Kroos nicht an ein Karriereende in der Fußball-Nationalmannschaft - unabhängig vom Ausgang des EM-Viertelfinales gegen Spanien. „Für mich habe ich den Gedanken noch nicht gehabt“, sagte der Kapitän der DFB-Auswahl bei der Pressekonferenz in Stuttgart.

Der 33-Jährige bestreitet am Freitag (18.00 Uhr/ARD/Magenta TV) sein 82. Länderspiel. Für Teamkollege Toni Kroos, der seine Karriere nach der EM komplett beendet, wolle das Team alles tun, „dass es nicht sein letztes Spiel wird“, sagte Gündogan. Zwei weitere Spiele wolle man mit Kroos bestreiten - also bis zum EM-Endspiel am 14. Juli in Berlin.

Spiel auf Augenhöhe

Dem Duell mit Spanien sieht der Profi des FC Barcelona optimistisch entgegen. „Die Stimmung ist gut, unverändert, wie bei den letzten Spielen“, sagte Gündogan. „Wir fühlen uns gewappnet und vorbereitet für ein Spiel auf Augenhöhe. Es gibt keinen Grund, nicht selbstbewusst in das Spiel zu gehen“, versicherte er. Man können „mit einem Lächeln“ in das Spiel gehen.