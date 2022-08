Gullydeckel auf Auto geworfen: Kritik an den Behörden

Hildesheim - Der 50-Jährige, der am Wochenende zwei Gullydeckel von einer Brücke auf die A7 geworfen haben soll, war zuvor mit einer Reihe von Straftaten aufgefallen. Im Landkreis Hildesheim wird jetzt diskutiert, ob die zuständigen Behörden in dem Fall Fehler gemacht haben könnten. Der Bürgermeister der Gemeinde Harsum, Marcel Litfin, hatte am Wochenende im Gespräch mit der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ entsprechende Vorwürfe erhoben. Der psychisch kranke Tatverdächtige habe schon zuvor die Gemeinde fast täglich beschäftigt und zum Beispiel Verkehrszeichen über Straßen gelegt, sagte der Bürgermeister. Der Landkreis Hildesheim wollte sich noch an diesem Dienstag zu dem Fall äußern.

Bei der Attacke am frühen Samstagmorgen hatte einer der Gullydeckel ein auf der A7 fahrendes Auto getroffen und die Windschutzscheibe durchschlagen. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, seine 43 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich. Die beiden stammen aus Baden-Württemberg. Der mutmaßliche Täter wurde am Sonntag festgenommen und kam laut Staatsanwaltschaft zunächst in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Im Raum steht die Frage, ob der auffällige Mann vorsorglich in der geschlossenen Psychiatrie hätte untergebracht werden können. Dies kann das Betreuungsgericht auf Antrag des Landkreises anordnen, wenn eine Person eine erhebliche Gefahr für Dritte bedeutet, wie der Hildesheimer Gerichtssprecher Steffen Kumme erläuterte. „Bei uns lag so ein Antrag nicht vor“, sagte Kumme am Dienstag. Der Verdächtige habe bis zum 20. Juli unter rechtlicher Betreuung gestanden, diese sei jedoch auf Antrag des Betreuers aufgehoben worden, weil der Mann jegliche Unterstützung abgewehrt habe.