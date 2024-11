Dortmund - Torjäger Serhou Guirassy ist nach seinem krankheitsbedingten Ausfall ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Einen Tag vor dem Auswärtsspiel in der Champions League bei Dinamo Zagreb am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) trainierte der Angreifer wieder mit seinen Teamkollegen, wie der BVB mitteilte. Damit dürfte Guirassy am Nachmittag auch mit nach Kroatien reisen und im Kader stehen. Beim 4:0 am Wochenende gegen den SC Freiburg hatte der 28-Jährige wegen eines grippalen Infekts kurzfristig gefehlt.

Anders als Guirassy war bei der Einheit vor dem Abflug Kapitän Emre Can nicht dabei. Der 30-Jährige trainierte stattdessen individuell. Aus welchem Grund Can fehlte, teilte der BVB zunächst nicht mit.