Wolfsburg - Der frühere Kapitän Josuha Guilavogui wird beim Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Union Berlin den gesperrten VfL-Kapitän Maximilian Arnold ersetzen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlt den Wolfsburgern am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) zum ersten Mal seit 23 Monaten wieder bei einem Ligaspiel. Zuletzt war Arnold in der Bundesliga beim Heimspiel gegen den FC Bayern München am 17. April 2021 nicht dabei.

„Er ist eine Legende hier, er ist unser Kapitän, er ist eine Führungspersönlichkeit, er ist derjenige, der das Zepter in der Hand hat. Jetzt ist er nicht da, wir müssen das Beste daraus machen“, sagte Wolfsburg-Trainer Niko Kovac bei DAZN über Arnold. Weitere einschneidende Veränderung beim VfL: Der 22 Jahre alte Kilian Fischer verdrängt auf der rechten Abwehrseite erneut den Nationalmannschaftskandidaten Ridle Baku.

Bei den Berlinern gibt es im Vergleich zum 3:3 in der Europa League gegen Union Saint-Gilloise drei Änderungen in der Startelf: Niko Gießelmann, Aissa Laidouni und Sven Michel spielen anstelle von Christopher Trimmel, Janik Haberer und Kevin Behrens. Trainer Urs Fischer forderte von seinem Team Einsatz und Leidenschaft. „Wir haben Donnerstag noch gespielt, das hat Kraft gekostet. Umso wichtiger sind diese Basics“, sagte er bei DAZN.