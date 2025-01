Das hat zumindest Guido Cantz so noch nie bewusst erlebt: Der Bundestagswahlkampf fällt mitten in die Karnevalssession.

Köln - Guido Cantz sieht es als Herausforderung, dass der Karneval dieses Jahr mit dem Bundestagswahlkampf zusammenfällt. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas in 33 Jahren schon mal erlebt habe – es bleibt sehr spannend, weil sehr viel passieren wird“, sagte der im Karneval aktive Komiker und TV-Entertainer der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Ich muss natürlich meine Hausaufgaben machen und aktuell und spontan sein.“

Schwierig werde es, wenn Fernsehsitzungen vor der Bundestagswahl am 23. Februar aufgezeichnet und erst danach gesendet würden - „das könnte für mich als Redner knifflig werden, aber auch dafür wird eine Lösung gefunden werden“, sagt Cantz (53).

Die diesjährige Karnevalssession ist außergewöhnlich lang - Rosenmontag ist erst am 3. März, wenn meteorologisch schon der Frühling begonnen hat.

Dass Karneval und Bundestagswahlkampf zusammenfielen, ist schon lange her: 1983 wurde der Bundestag in vorgezogenen Neuwahlen nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition und der Regierungsübernahme von Helmut Kohl am 6. März gewählt, vier Jahre später am 25. Januar 1987.