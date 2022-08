Familie entdeckt Leichenteile in ersteigerten Koffern - Zahl der Opfer unklar

Einen grausigen Fund hat eine Familie gemacht, die mehrere Koffer eines aufgelösten Lagerhauses in Neuseeland ersteigert hat. Nach dem Fund von Leichenteilen ermittelt die Mordkommission.

Illustration: Ein Berg herrenloser Koffer und anderer Gepäckstücke liegt zu Versteigerung an einem Flughafen bereit.

Auckland/DUR - Die Ersteigerung mehrerer Koffer bei einer Online-Auktion endete für eine Familie in South Auckland in Neuseeland mit einem Schock. Beim Auspacken der gelieferten Koffer fanden die neugierigen Käufer nicht Kleidung, Bücher oder Schmuck, sondern menschliche Überreste.

Nach der grausigen Entdeckung ermittelt die Mordkommission mit Hochdruck. Sie muss zunächst klären, um wieviele Leichen es sich handelt und wer die Toten sind, die da gefunden wurden, berichtet unter anderem der "NZ Herold". Die Käufer-Familie stehe jedoch nicht unter Verdacht. Das sei sicher, teilte ein Vertreter der Polizei mit. An oberster Stelle stehe die Identifizierung der Verstorbenen. Eine Obduktion sei bereits im Gange.

Grusel-Fund in Neuseeland: Leichenteile im ersteigerten Koffer geben Rätsel auf

Nach der Anlieferung der ersteigerten Gepäckstücke wunderte sich ein Nachbar der Familie über den Gestank, der von dem Anhänger in der Einfahrt ausging. Den Jäger erinnerte der üble Geruch an verwesende Tierkadaver. Er vermutete zunächst eine tote Katze oder ein anderes Tier in der Ladung.

Schließlich wurden die menschlichen Überreste entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Familie habe wegen des großen Trubels um den Horror-Fund zunächst das Weite gesucht und ihr Haus verlassen.